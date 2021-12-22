ABD'de Tesla otomobillerine güvenlik soruşturması

Karara, şirketin "Passenger Play" olarak adlandırdığı yeni özellik nedeniyle "sürücünün dikkatinin dağılabileceği ve bunun da kaza riskini arttırabileceği" gerekçe gösterildi. Söz konusu özelliğin Aralık 2020'den bu yana erişilebilir olduğunu doğrulayan İdare, ancak özelliğin daha öncesinde yalnızca araç park halindeyken kullanılabildiğine işaret etti.