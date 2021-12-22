ABD'de Tesla otomobillerine güvenlik soruşturması

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nden yapılan açıklamada, Tesla şirketinin 2017-2022 yıllarında ürettiği 3, S, X, ve Y model araçların güvenlik soruşturmasına tabi tutulacağı bildirildi.
Karara, şirketin "Passenger Play" olarak adlandırdığı yeni özellik nedeniyle "sürücünün dikkatinin dağılabileceği ve bunun da kaza riskini arttırabileceği" gerekçe gösterildi. Söz konusu özelliğin Aralık 2020'den bu yana erişilebilir olduğunu doğrulayan İdare, ancak özelliğin daha öncesinde yalnızca araç park halindeyken kullanılabildiğine işaret etti.
Geçtiğimiz haftalarda New York Times gazetesinde yayınlanan bir haberde, İdare'nin oyun özelliği konusunda Tesla ile görüşmeler yaptığı belirtilmişti.
Haberde Tesla'nın araçlara konuyla ilgili "Araç halindeyken oyun oynama özelliği, yalnızca yolcular içindir" uyarısı ve oyun oynayan kişinin yolcu olduğu konusunda bir onay verme zorunluluğu eklense de, sürücünün yalnızca tek bir tuşa basarak oyun oynama imkanının bulunduğu kaydedilmişti.