ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Ocasio-Cortez, oyun yayını yaparak ihtiyaç sahipleri için 200 bin dolar topladı

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ABD'de Demokrat Parti'nin ilerici kanadının önde gelen isimlerinden Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), Twitch üzerinden canlı yayında oyun oynayarak ihtiyaç sahipleri için 200 bin dolar bağış topladı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan AOC, "Başardık! Kiradan atılma, aşevleri ve daha fazlası için 200 bin dolar topladık. Bu en çok ihtiyacı olanlar için büyük bir fark yaratacak" yazdı.

AOC, Cuma günü Kanada'nın Yeni Demokrat Partisi'nden Jagmeet Singh ile beraber popüler bilgisayar oyunu 'Among Us'ı oynadı ve bağış topladı.