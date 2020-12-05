ABD'de Temsilciler Meclisi, esrar kullanımının federal boyutta suç sayılmamasını öngören tasarıyı geçirdi

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ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, esrar kullanımının federal boyutta suç sayılmasının bırakılmasını teklif eden yasa tasarısını kabul etti.

Tasarı, ülkede esrar kullanımının federal boyutta yasallaştırılması için büyük bir adım olarak görülse de Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'dan geçmesi beklenmiyor. Dolayısıyla tasarının yasalaşmayacağı düşünülüyor.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin 228 üyesi esrarın federal seviyede suç sayılmamasına onay verirken, 164 üye hayır dedi. Cumhuriyetçiler çoğunluka hayır oyu kullanırken, Demokratlar yasa tasarısının geçmesini sağladı. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın bu değişikliğe karşı olduğu biliniyor.

Bu, Kongre'de 1970'den bu yana kontrollü madde olarak listelenen esrarın federal seviyede suç sayılmaması için başarılı olan ilk oylama oldu.

ABD'nin 15 eyaleti ve başkent Washington DC esrarın keyfi kullanımına izi veriyor. 30'dan fazla eyalette ise esrar tıbbi gerekçeli için izin ile kullanılabiliyor.