ABD'de televizyon sunucusuna ırkçı şikayet: "Fazla Asyalı davranıyor"

ABD’nin Missouri eyaletinde bir televizyon sunucusu izleyicinin “Fazla Asyalı” olduğuna ilişkin tepkisine “ciddi anlamda kırıldığını” söyledi. Ülke genelindeki Asya kökenliler sunucu Michelle Li’ye destek oldu.

CNN’de yer alan habere göre, Missouri’de KSDK kanalına isimsiz bir seyirci şikayeti yapıldı. Şikayet, kanaldaki yeni yıl programında sunucu Michelle Li’nin Asya mutfağından bahsettiği dakikalardan bahsediyordu.

Kaydedilen şikayette ismini vermeyen kadın şunları söyledi: “Merhaba, bu akşam Asyalı sunucunuz Asyalı olmaktan, Asyalıların yeni yıl yediklerinden bahsetti. Buna biraz alındım çünkü ya beyaz sunucularınızdan biri ‘Beyazlar yeni yılda bunları yer’ deseydi. Bence bunu söylemesi uygun değil, bence fazla Asyalı davranıyor. Bilmiyorum. Koreliliğini kendine saklayabilir”

Li, mesajı duyduğunda çok kırıldığını ve ağladığını anlatarak şunları söyledi:

“O gece eşim bana kocaman sarıldı çünkü bu bedendeki 42 yılımda, 42 yıllık ırkçılık, ayrımcılık, bazen gerçek şiddetle karşılaştığımı biliyor”

Missouri’de büyüdüğünü, yıllarını Kore kültürüyle yeniden bağ kurmakla geçirdiğini söyleyen Li, mesajın kendisini çok kırdığını söyledi.

Sunucu Li’ye ABD’nin dört bir yanından destek mesajları yağdı.