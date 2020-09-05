ABD'de teknoloji hisselerindeki kayıplar 10 şirkette 44 milyar dolara ulaştı

Koronavirüs salgınının etkisiyle uzun süre yükselişe geçen ve değer kazanan teknoloji hisselerindeki düşüş 44 milyar dolara mal oldu.

Nasdaq'ta 11 günlük yükselişle tarihi zirve görülmüş, endeks 12 bin puanı aşıp, gerilemişti. Teknoloji hisselerindeki sert düşüşlerden etkilenen Nasdaq geçen hafta satıcılı seyretti.

Nasdaq endeksi yüzde 1,27 azalışla 11.313,13 puana düştü. S&P 500 endeksi yüzde 0,82 kayıpla 3.426,62 puana gerilerken, kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde düştü ve yüzde 0,56 azalışla 28.133,31 puana geriledi.

Habertürk’te yer alan habere göre, dünyanın en zengin 10 teknoloji milyarderi teknoloji şirketlerindeki satıcılı seyirle 44 milyar dolar kaybetti.

En büyük düşüş 9 milyar dolardan olan Amazon'un CEO'su ve kurucusu Bezos'ta gerçekleşti.

ABD borsalarında 10 günü aşan sert yükseliş ve Nasdaq'ta gelen tarihi zirveler sonrası yaklaşan ABD seçimleri, teşviklerin belli olmaması ve pandemide ikinci dalga endişeleriyle geçen hafta teknoloji hisseleri satış yemeye başlamıştı.