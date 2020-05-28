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Dünya

ABD'de tecavüze uğrayan kadına "Bacaklarını kapadın mı" diye soran hâkim görevden alındı

28 Mayıs 2020 15:01

T24 Dış Haberler

Tecavüze uğrayan bir davacıya duruşma sırasında, "Kendini korumak için bacaklarını kapadın mı?" diye sonra New Jersey Yüksek Mahkemesi Hâkimi John Russo Jr. görevden alındı.

Eyaletin en üst düzey mahkemesi New Jersey Yargıtay'ı oy birliğiyle Russo'nun görevi devam etmeye elverişli olmadığına karar verdi. Karar hemen yürürlüğe sokuldu.

New Jersey Baş hâkimi Stuart Rabner, Russo'nun görevden alındığını duyururken, "Hiçbir görgü tanığı, davacı veya kurban olduğu iddia edilen kişi bir mahkemede böyle muamele görmemeli. hâkimin soruları kabul edilemez bir şekilde kurbanı suçlamaya çalışarak onu utandırdı" dedi.

Yargıtay, Russo'nun bir daha herhangi bir cinsel saldırı veya aile içi şiddet davasına bakmasının "hayal edilemez" olacağını belirtti.

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