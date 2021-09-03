ABD'de tarım dışı istihdam verileri 235 bin artışla beklentilerin altında kaldı

ABD'de ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri zayıf geldi. ABD'de Ağustos ayında tarım dışı istihdam 235 bin artış kaydetti.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ülkede tarım dışı istihdamın 733 bin artması yönündeydi.

Daha önce 943 bin olarak açıklanan temmuz ayı istihdam artışı, 1,05 milyona revize edildi.

Ağustos'ta ülkede işsizlik oranı yüzde 5,2 ile ekonomist beklentilerine paralel gerçekleşti.

Çarşamba günü açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi 625 bin kişilik artış beklentisine karşın 374 bin artışa işaret ederken, perşembe günü gelen haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise beklentilerin üzerinde düşerek pandemi döneminde görülen en düşük seviye olan 340 bin olarak açıklandı.