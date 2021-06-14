ABD, Çin'deki bir nükleer santralden bildirilen sızıntı iddialarını araştırıyor

ABD, Çin'in güneyinde yer alan, Fransız enerji grubu EDF ile Çin Genel Nükleer Enerji Grubu'nun (CGN) işlettiği Taishan Nükleer Enerji Santrali'nde sızıntı olabileceğine yönelik bölgeden gelen raporları inceliyor.

CNN'in haberine göre; ABD'li yetkililerin şimdiye kadar Çin'deki Guangdong'un "fabrikadaki işçiler veya Çin halkı için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını" belirlemesine rağmen, Ulusal Güvenlik Konseyi geçen haftayı durumu izleyerek ve yönetim kurulu toplantıları düzenleyerek geçirdi.

Fransız enerji grubu EDF, yaptığı açıklamada, Çin'deki nükleer santralinde soy gaz birikmesi konusunda bilgilendirildiğini ve bir toplantı çağrısında bulunduğunu söyledi.

EDF, Taishan santralinin 1 numaralı reaktörünün birincil devresini etkilediğini söylediği soy gazların birikmesinin "bilinen ve reaktör işletim prosedürlerinde incelenen bir durum" olduğunu belirtti.

Nükleer reaktör işletmesi Framatome, tesisteki durumu çözme çabalarını desteklediğini belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, "Mevcut verilere göre, tesis güvenlik parametreleri dahilinde çalışıyor" denilirken, durumu değerlendirmek için uzmanlarla birlikte çalışıldığı da eklendi.

CNN, Framatome tarafından yapılan uyarının, Çin güvenlik otoritesinin, kapatmak zorunda kalmamak için Taishan fabrikasının dışındaki radyasyon tespiti için kabul edilebilir sınırları yükselttiğine iddialar içerdiğini belirtti.