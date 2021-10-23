ABD’de Suriye’de bir El Kaide liderini daha öldürdü

ABD, Suriye’nin kuzeybatısına insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda, El Kaide’nin liderlerinden Abdülhamid El Matar’ı öldürdüğünü açıkladı. İlk bilgiye göre sivil kayıp olmadığı duyuruldu.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye’nin kuzeybatısına yönelik düzenlediği insansız hava aracı saldırısında, El Kaide’nin önde gelenlerinden Abdülhamid El Matar'ın öldürüldüğünü duyurdu. Komutanlığın bir sözcüsü, ilk bilgiye göre, saldırıda sivil kayıp olmadığını kaydetti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sözcüsü, El Matar'ın öldürülmesiyle El Kaide'nin dünya çapında yeni saldırılar düzenleme kabiliyetinin azaldığını da iddia etti. Sözcü, terör örgütü El Kaide'nin Amerika Birleşik Devletleri ve partnerleri için küresel bir tehlike arz ettiğini de belirtti. Sözcü, Suriye'yi, El Kaide'nin "güç toplamak ve yeni saldırılar planlamak için geri çekildiği bir sığınak" olarak da niteledi. Eylül ayında da bir El Kaide kumandanı öldürülmüştü Pentagon, geçen ay sonunda da Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlediği hava saldırısında bir El Kaide kumandanının öldürüldüğünü duyurmuştu. El Matar’ın ölümüyle sonuçlanan bu son saldırının, Suriye’de başını ABD’nin çektiği IŞİD karşıtı koalisyonun hava üssüne yönelik iki gün önce düzenlenen saldırının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşta şimdiye kadar en az 500 bin kişinin hayatını kaybettiği, en az 6 milyon 600 bin kişinin de yerini yurdunu terk ederek ülke dışına kaçtığı tahmin ediliyor. AFP/ETO,BW © Deutsche Welle Türkçe