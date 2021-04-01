ABD'de Sünger Bob'un "virüs" bölümü pandemi nedeniyle yayından çekildi

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ABD'de Sünger Bob Kare Pantolon çizgi filminin virüs ile ilgili bir bölümü devam eden Koronavirüs pandemisi nedeniyle yayından çekildi.

NBC'den yapılan açıklamaya göre Nickelodeon çizgi filminin "Kwarantined Crab" isimli bölümü "Gerçek dünyada pandemi nedeniyle oluşan hassas çevre" nedeniyle yayın döngüsünden çekildi.

12.sezonda yer alan bölüm Sünger Bob'un çalıştığı Yengeç Restoran'da geçiyordu. Sağlık yetkilileri restoranda "midye gribi" isimli bir hastalık keşfediyor; bu sebeple de Sünger Bob ve arkadaşlarını karantinaya alıyordu.