ABD'de son üç haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 15 milyonu aştı

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Ekonomisi yeni tip Koronavirüs salgınından ağır şekilde etkilenen ABD'de son üç haftada işsizlik maaşına başvuranların sayısı 15 milyonu aştı. Ülkede iki hafta üst üste 6 milyondan fazla kişi devlete işsizlik maaşı başvurusunda bulundu

ABD İstihdam ve Çalışma Bakanlığı, 30 Mart-4 Nisan arasında 6.6 milyon kişinin işsizlik maaşı başvurusunda bulunduğunu duyurdu. ABD'de iki hafta önce 6.87 milyon, ondan önceki hafta da 3.3 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.

Birçok ekonomist, bu ayın sonuna kadar ABD'de 20 milyon kişinin işsizlik başvurusunda bulunacağını öngörüyor.

Şu anda ABD nüfusunun yüzde 95'i "evde kal emri" altında yaşıyor. Salgın sebebiyle geçici süreyle kapanan birçok işletme, işçi çıkarttı.

ABD'de şu ana kadar 435 binden fazla yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve 14 bin 797 kişi hayatını kaybetti.