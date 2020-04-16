ABD'de son dört haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 22 milyonu aştı

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Ekonomisi yeni tip Koronavirüs salgınından ağır şekilde etkilenen ABD'de son dört haftada işsizlik maaşına başvuranların sayısı 22 milyonu aştı.

ABD İstihdam ve Çalışma Bakanlığı, verilerine göre 21 milyon fazla Amerikalı son dört haftada işini kaybetti. Bu, Amerikan tarihinde kayda geçen en yüksek işsiz rakamı oldu.

Geçen hafta 5,2 kişinin daha işsizlik maaşına başvurmasıyla işsizlik oranının yüzde 13,5 seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Bir önceki hafta ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 6,6 milyon olmuştu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle ABD nüfusunun yüzde 95'i "evde kal emri" altında yaşıyor. Salgın sebebiyle geçici süreyle kapanan birçok işletme işçi çıkartırken ABD ekonomisi durma noktasına geldi.

ABD'de işsizlik oranının bu ay yüzde 20'ye çıkacağı öngörülüyor.

ABD'de şu ana kadar 640 binden fazla yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve 30 bin 985 kişi hayatını kaybetti.

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