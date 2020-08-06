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Dünya

ABD'de son 9 seçimi bilen profesör: Biden, Trump'ı yenecek

06 Ağustos 2020 20:44

ABD'de seçim kahini olarak nitelendirilen profesör Allan Lichtman, 3 Kasım'da yapılacak seçimi Demokrat aday Joe Biden'ın kazanacağını söyledi. Lichtman, 2016 seçimlerini ABD'nin şimdiki başkanı Donald Trump'ın kazanacağını söyleyen az sayıda insandan biriydi.

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