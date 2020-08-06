ABD'de son 9 seçimi bilen profesör: Biden, Trump'ı yenecek

ABD'de seçim kahini olarak nitelendirilen profesör Allan Lichtman, 3 Kasım'da yapılacak seçimi Demokrat aday Joe Biden'ın kazanacağını söyledi. Lichtman, 2016 seçimlerini ABD'nin şimdiki başkanı Donald Trump'ın kazanacağını söyleyen az sayıda insandan biriydi.

1984 yılından beri yapılan tüm başkanlık seçimlerini doğru tahmin ettiği belirtilen American University'de profesör olarak görev yapan Allan Lichtman yeni tahminini açıkladı.



Öngörülerini 13 maddelik bir listeye göre yapan Lichtman'a göre Joe Biden, Başkan Donald Trump'ı yenerek 2020'den itibaren Oval Ofis'teki yeni lider olacak.



New York Times'a konuşan Allan Lichtman, 13 kriterde ağırlığın Biden'da olmasına rağmen seçimin zorlu geçeceğini söyledi. Lichtman'a göre Biden yedi kriterde ön plandayken, Trump ise altı.