ABD'de soğuk hava uyarısı: Gökten iguana yağabilir

ABD'nin Florida eyaletinde meteoroloji düşecek olan hava sıcaklıklarına ilişkin uyarıda bulundu. Meteoroloji uzmanlarından yapılan açıklamada vatandaşlara ağaçlardan düşebilecek iguanalara karşı dikkatli olmaları söylendi.

The Independent'ın aktardığı habere göre, Ulusal Hava Durumu Servisi'nin Florida eyaleti için yaptığı açıklamada sıcaklıkların bölge için beklenmedik bir şekilde eksi 1 dereceye kadar ineceği belirtildi. Yaşanacak düşüşün iguanaların kanlarını donduracak kadar güçlü olduğu, bu nedenle dengelerini kaybederek ağaçtan düşebilecekleri uyarısı yapıldı.

Tweet paylaşan Ulusal Hava Durumu Servisi, "Bu normalde tahmin yapacağımız bir durum değil ama bu gece hava sıcaklıkları düştüğünde başınıza ağaçta iguana düştüğünde şaşırmayın" dedi.

Yetişkin erkek iguanalar 152,4 cm uzunluğa ve 9.07 kg ağırlığa ulaşabiliyor.