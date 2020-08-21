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Dünya

ABD'de sivrisineklerden bulaşan hastalıkları önlemek için proje: Milyonlarca genetiği değiştirilmiş sinek doğaya salınacak

21 Ağustos 2020 16:29

ABD'de Zika, dang humması gibi hastalıkların önüne geçmek için yeni bir projeye onay verildi. Buna göre, genetiği değiştirilmiş milyonlarca sivrisinek doğaya bırakılacak ve hastalık taşıyan sivrisineklerle hastalığın genetiği değiştirilmeye çalışılacak.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisineğin 2021 ila 2022 yıllarında doğaya bırakılmasına karar verildi. Proje için, Florida eyaleti pilot bölge seçildi.

 

Projeye yerel halk ve çevreci gruplar tepkili, ancak Florida Keys Sivrisinek Kontrol Bölgesi, pilot projeye nihai onayı verdi.Yetkililer, bölgedeki bazı sivrisineklerin, Zika, dang humması, sarı humma gibi hastalıkları taşıdığını söyledi.

Genetiği değiştirilmiş sivrisineklerle bu durumun önüne geçilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Proje ile, genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin, hastalık taşıyan sivrisineklerle çiftleşmesi sonrası hastalığın genetiğinin değişmesi ve önlenmesi planlanıyor.

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