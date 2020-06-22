ABD'de sistematik ırkçılık karşıtı eylemler: Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, eski başkan Roosevelt'in heykelini kaldırma kararı aldı

T24 Dış Haberler

ABD'nin New York kentinde bulunan Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, binasının önünden eski başkan Teddy Roosevelt'in heykelini kaldırma kararı aldı.

Karar, ABD'nin birçok eyaletinde meydana gelen sistematik ırkçılık ve polis şiddetine karşı eylemlerde geçmişte adı ırkçılığa karışmış birçok tarihi figürün heykellerinin yıkıldığı sırada alındı.

1901 ile 1909 arasında Beyaz Saray'da görev yapan Roosevelt, müzenin kolleksiyonunun toplanmasına yardımcı olmuştu.

Pazar günü New York Times'a konuşan müze başkanı Ellen Futter, "Son haftalarda müzemizdeki herkes George Floyd'un öldürülmesinin ardından ırksal eşitlik konusunda giderek büyüyen hareketten çok etkilendi" dedi.

Müzenin önündeki heykelde Roosevelt atının üstündeyken, iki tarafında bir Afrikan Amerikalı ve Amerikan yerlisinin atı tutarak yürüdüğü görülüyor. Heykel, uzun süredir New York'ta tartışma konusuydu.

New York Şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Müze, heykelin azınlıkları zaptedilmiş ve ırksal olarak ikinci derecede gösterdiği gerekçesiyle heykelin kaldırılması için talepte bulundu" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Müzenin yönetim kurulundaki Theodore Roosevelt IV, büyük dedesinin heykelinin kaldırılması yönündeki kararı desteklediğini ifade etti.

Kaldırılan heykele ne yapılacağı konusunda bir açıklamada bulunulmadı.