ABD'de sinemaya giden TikTok fenomeni ve arkadaşı vurularak öldürüldü

ABD’nin California eyaletinde bir sinema salonunda düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan TikTok fenomeni Anthony Barajas hayatını kaybetti. Barajas’ın arkadaşı Rylee Goodrich de olay yerinde hayatını kaybetmişti.
CNN’de yer alan habere göre, 19 yaşındaki TikTok fenomeni Anthony Barajas’ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Corona kentinde bulunan Regal Edwards Sinema Salonu’nda “The Forever Purge” isimli filme giden Barajas ve Goodrick, kafalarından bulunmuş bir şekilde bulundu. Goodrick olay yerinde hayatını kaybederken Barajas hastaneye götürüldü.
Saldırıyla ilgili 20 yaşındaki Joseph Jimenez gözaltına alındı. Jimenez cinayet, cinayete teşebbüs ve hırsızlıkla suçlanıyor.
Saldırının gerçekleştiği sırada salonda 10’dan az kişinin bulunduğu belirtildi.
Corona Polis Departmanı, iki gencin kafalarından vurulduğunu aktardı.
Barajas’ın TikTok’da 930 bin takipçisi bulunuyordu.