ABD'de 'şimdi al sonra öde' platformları giderek yaygınlaşıyor

Müşterilerine taksit planlarıyla satın alımlar sunan 'Şimdi al sonra öde' platformları Amerika’da giderek büyüyor.

Bilgisayar ve tasarım kıyafetler gibi yüksek fiyatlı ürünleri satın almak için yeni yollar arayan düşük maaşlı genç Amerikalılar bu platformlara yoğun ilgi gösteriyor.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre bu platformlar Amerika’da bir süredir bulunuyor olmalarına rağmen şirketlerdeki talep ve yatırımcıların ilgisi yeni artmaya başladı. Geçen hafta, dijital ödemeler şirketi olan Square, bu alandaki platformlardan biri olan Afterpay’i 29 milyar dolara satın alacaklarını duyurdu. 30 Haziran itibariyle, Afterpay 16 milyon müşteriye ve yaklaşık olarak 100 bin satıcıya hizmet sundu.

Apple’ın da Kanada’da satın alınan Apple ürünleri için ödeme planları sunmak üzere Affirm şirketinin yine bir 'Şimdi al sonra öde' platformu olan PayBright ile anlaşmaya varacağı söyleniyor. Affirm’ün Ocak ayında halka arz edilen hisseleri son üç ayda yüzde 23 yükseliş kaydetti.

Bu yoğun ilginin bir çoğu, yüksek faiz oranlı geleneksel kredi kartları yerine şimdi al sonra öde platformlarına yönelen genç kuşaktan geliyor.

Sistem nasıl işliyor?

Afterpay gibi platformlar, bilgisayar gibi yüksek fiyatlı ürünlerin ücretlerini direkt almak yerine müşterilerine altı haftalık periyotlarda dört taksit imkanı sunuyor. Birçok platform aynı zamanda müşterilerine, satıcının internet sitesinde geçerli ödeme için ortak bir uygulama ya da tarayıcı eklentisi kullanma fırsatını tanıyor.

Kullanıcıların hesapları genellikle ödemenin otomatik olarak çekilebileceği kredi kartlarına veya banka hesaplarına bağlı oluyor. Hesaplar ayrıca otomatik ödeme zamanının yaklaştığını belirten otomatik hatırlatıcılar da bulunduruyor. Kullanıcı ödemelerini zamanında yaptıkça harcama limitleri de artıyor.

Birçok platform müşterilerinden faiz almıyor ve kazançlarını genellikle parakende vergilerinden ve gecikme ücretlerinden elde ediyor. Ancak Affirm faiz alıyor. Analizlere göre, platformlar, 2021’nin ilk iki ayında yıllık yüzde 215 büyüme gösterdi. Araştırmalar, insanların taksit ile ödeme yapabilmeleri onları daha fazla harcamaya sevk ettiğini gösteriyor.