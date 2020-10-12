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Dünya

ABD'de seçime 3 hafta kala 7.3 milyon seçmen oyunu erken verdi

12 Ekim 2020 13:48

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek genel seçimden önce 7.3 milyondan fazla seçmenin oyunu erken verdiği belirtildi. 

CNN ve  Edison Araştırma isimli şirketin 36 eyaletteki seçim görevlilerine yaptığı ankete göre, ABD'de 7.3 milyondan fazla seçmen oyunu erken verdi. 

Anket sonucunun seçimin muhtemel sonucuna dair bir öngörü sunmadığı, anket katılan Cumhuriyetçilerin çoğunluklu oranda erken oy vermek yerine seçim günü sandığa gitmeyi tercih ettiği belirtildi. Öte yandan elde edilen veriler 3 Kasım 2020 ABD Başkanlığı seçimine katılım oranına dair ipucu sunabiliyor. 

Bu haftanın sonunda erken oy vermek için sandık ABD'nin bütün eyaletlerinde erişilebilir olacak. 3 Kasım'a kadar erken oy verenlerin sayısının artması bekleniyor. 

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