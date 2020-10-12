ABD'de seçime 3 hafta kala 7.3 milyon seçmen oyunu erken verdi

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek genel seçimden önce 7.3 milyondan fazla seçmenin oyunu erken verdiği belirtildi.

CNN ve Edison Araştırma isimli şirketin 36 eyaletteki seçim görevlilerine yaptığı ankete göre, ABD'de 7.3 milyondan fazla seçmen oyunu erken verdi.

Anket sonucunun seçimin muhtemel sonucuna dair bir öngörü sunmadığı, anket katılan Cumhuriyetçilerin çoğunluklu oranda erken oy vermek yerine seçim günü sandığa gitmeyi tercih ettiği belirtildi. Öte yandan elde edilen veriler 3 Kasım 2020 ABD Başkanlığı seçimine katılım oranına dair ipucu sunabiliyor.