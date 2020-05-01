ABD'de Remdesivir adlı ilaca Koronavirüs tedavisi için onay

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Gilead ilaç şirketinin ürettiği Remdesivir’in Covid-19 hastalarında acil durumlarda kullanımını onayladı.

ABD Başkanı Donald Trump, FDA'nın, Gilead şirketinin Remdesivir adlı ilacının acil durumlarda Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmasını onayladığını açıkladı.

Trump bu açıklamayı, Gilead CEO'su Dan O’Day'le birlikte katıldığı Beyaz Saray'daki bir etkinlikte yaptı. Dan O’Day, şirketinin 1 milyon şişe ilaç bağışladığını söyledi. Daniel O'Day NBC kanalına yaptığı açıklamada ise ilacı mümkün olan en fazla sayıda insana ulaştırmaya çalışacaklarını söyledi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) daha önce Ebola'ya karşı geliştirilen antiviral ilaç Remdesivir'in Koronavirüs'le mücadelede işe yaradığını açıklamıştı.

"Remdesivir alanlar yüzde 31 daha hızlı iyileşiyor"

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Remdesivir alanların diğer hastalara kıyasla yüzde 31 daha hızlı iyileştiğini söylemişti.

Dr. Anthony Fauci, yapılan uluslararası araştırmalara göre Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı anti-viral ilacı alan Covid-19 hastalarının "plasebo" alan hastalara kıyasla yüzde 31 oranında daha hızlı iyileştiğini söylemişti.

Çeşitli ülkelerdeki hastanelerde yapılan deneylerde ilacın semptom süresini 15 günden 11 güne düşürdüğü tespit edilmişti.

Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan bir diğer araştırmada ise ilacın Covid-19 hastalarının tedavisinde işe yaramadığı belirtilmişti.