ABD'de 'quidditch'in adı, arasına yazar JK Rowling'le mesafe koymak için değiştirilecek

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Harry Potter'ın favori sporu 'quidditch'in adı, yazar JK Rowling ile arasına mesafe koymak için ABD'de değiştirilecek.

Harry Potter kitaplarının yazarı JK Rowling'in yaptığı bazı açıklamaların "trans karşıtı" olarak nitelendirilmesinin ardından tartışmalı bir figür haline gelmişti. ABD'deki iki lig, Rowling'le arasına mesafe koymanın yanı sıra telif problemleri nedeniyle de isim değiştirme kararı aldıklarını belirtti.

'Quidditch'in ticari hakları Harry Potter filmlerini yapan Warner Bros'un elinde bulunuyor.

Ligler, yeni bir isim belirlemek için gelecek aylarda birkaç anket yapacaklarını belirtti.

Rowling'i temsil eden Blair Partnership, liglerin hiçbir zaman Rowling'den onay almadığını belirtti.