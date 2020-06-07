ABD'de protestoların ardından tek başına sokakları temizleyen lise öğrencisine araba ve üniversite bursu hediye edildi

ABD'de George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından protestolar sürerken lise son sınıfta bir öğrenci eylemlerin ardından 10 saat boyunca sokakları temizledi. Öğrencinin yaptığı temizlikten haberi olan yardımseverler lise sondaki öğrenciye bir araba ve üniversite eğitimi için burs hediye etti.

CNN'in aktardığı habere göre, New York eyaletinin Buffalo kentinde yaşayan Antonio Gwynn Jr. George Floyd protestolarının ardından sokaklardaki dağınıklığı toplamak için harekete geçti. Sabaha karşı 2'de temizliğe başlayan Gwynn 10 saat boyunca sokakları süpürdü. Protestoculardan bir grup temizlik için sokağa döndüğünde Gwynn'in yerlerdeki cam ve çöpleri çoktan topladığını gördü.

Gwynn'in tek başına harekete geçip sokağı temizlediği kısa süre içinde duyuldu. Haberleri izledikten sonra Gwynn'e ulaşan Matt Block adında bir adam, Gwynn'in Facebook paylaşımlarından beğendiğini gördüğü 2004 model kırmızı Mustang arabasını lise son sınıf öğrencisi gence hediye etti. Bölge esnaflarından Bob Briceland de araba hediyesini duyduktan sonra Gwynn'e bir yıllık otomobil sigortası hediye etti.