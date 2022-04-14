ABD'de polisin yaşanan gerginliğin ardından siyah bir vatandaşı kafasından vurduğu ortaya çıktı

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ABD'nin Michigan eyaletindeki Grand Rapids şehrinde polisin geçen haftalarda trafik çevirmesinde tartıştığı Afrikalı Amerikalı Patrick Lyoya'yı vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Grand Rapids Polis Departmanı, silahı sıkan memurun vücut kamerası, polis arabası kamerası, bir cep telefonu ve çevredeki bir ev güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntüleri yayınladı.

Kayıtları bir basın toplantısında gösteren polis departmanı hiçbir görüntünün kesilmediğini; sadece bazılarının insanların güvenliğini korumak için buzlandığını belirtti.

Polis Müdürü Eric Winstrom, suçlama yöneltilmediği sürece polis memurunun isminin açıklanmayacağını duyurdu. Şu anda Lyoya'yı öldüren polisin zorunlu maaşlı izne çıkarıldığını bildirildi.

Michigan Eyalet Polisi, konuyla ilgili soruşturma yürütmeye başladı.

CNN'e konuşan sivil haklar avukatı Benjamin Crump, 4 Nisan'da yaşanan olayla ilgili olarak, ''Videolar kafası karışmış ve hayatı için korkan silahsız bir siyah adama gereksiz, aşırı ve ölümcül güç kullanıldığını gösteriyor'' diyerek Lyoya'yı öldüren memurun kovulmasını ve yargılanmasını istedi.

Videolarda 4 Nisan'da polisin, bir arabayı kayıt problemi nedeniyle durdurduğu görülüyor. Lyoya indikten sonra ikilinin biraz konuştuğu; Lyoya arabanın önüne ilerledikten sonra polis memurunun 'hayır, hayır, hayır dur' dediği görülüyor.

Lyoya'nın polisin ona dokunmasını istemediği ardından da uzaklaşmaya çalıştığı; bunun üzerine onu polis memurunun düşürdüğü görülüyor.

Daha sonra polisin kalkan Lyoya'ya elektrikli silah kullandığı; ikilinin silah için çekiştiği görülüyor.

Dakikalar sonra Lyoya'nın polis tarafından vurulduğu duyuluyor. Siyah vatandaşın kafasından vurulduğu belirtildi.