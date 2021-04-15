ABD’de polis bir kişiyi daha öldürdü

ABD'de bir parkta bayılan ve hastaneye kaldırılan Miles Jackson isimli kişi, hakkında arama emri olduğu için hastaneye gelen polislere direnince vurularak öldürüldü.

ABD’de siyahlara yönelik polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Ülkenin Ohio eyaletinin Columbus kentinde parkta bayılan Miles Jackson hastaneye kaldırıldı. Jackson'un hakkında arama emri olduğu ortaya çıkarken, hastaneye polis çağrıldı. Hastanede Jackson'ın üstü polisler tarafından arandı. Polislerden biri arama esnasında arkadaşına Jackson'un silahı olduğu uyarısında bulundu.