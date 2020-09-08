ABD'de polis, 13 yaşındaki Asperger sendromlu çocuğu vurdu!

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ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan Golda Barton, 13 yaşındaki Asperger sendromlu oğlu bir kriz geçirince yardım için acil durum servislerini çağırdı.

Gelen polis memurlarından biri, 13 yaşındaki Linden Cameron'a kaçmaya çalışınca üst üste ateş açtı.

Asperger sendromlu çocuğun bağırsaklarında, idrar kesesinden, omuz ve bileklerinden yaralandığı belirtildi. Barton üzerinde silah bulunmadığını belirtirken polis ekipleri de olay yerinde bir silah bulamadı.

KUTV'ye konuşan anne gözyaşları içinde, "Neden onu yakalayıp düşürmeye çalışmadınız. O sadece küçük bir çocuk ve akli sorunları var" dedi.

Salt Lake City Belediye Başkanı olayla ilgili hızşıca bir soruşturma başlatılacağına dair söz verdi.