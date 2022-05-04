ABD'de polis 12 yaşındaki silahsız çocuğu öldürmekle yargılanıyor

ABD'nin Philadelphia kentinde 12 yaşındaki bir çocuğu üç el ateş ederek öldüren polisin, çıkarıldığı mahkemede tutuklu yargılanmasına karar verildi. Philadelphia Bölge Savcılığı, 26 yaşındaki polis Edsaul Mendoza'yı, "bir hırsızlık vakasına karıştığı zannıyla" takip ettiği gençlerin arasında bulunan 12 yaşındaki Thomas "TJ" Siderio'yu silahsız olduğunu bildiği halde arkasından vurarak öldürmekle suçluyor.

Mart ayı başında yaşanan olayın kamera kayıtlarının, Mendoza'nın Siderio'yu "anlamsız bir şekilde takip ettiği ve silahsız olduğunu bilmesine rağmen onu vurduğunu" ispatlar nitelikte olduğu belirtildi. Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner, "Mendoza, Siderio'ya üçüncü kez ateş ederken artık bir silahı olmadığını ve ona zarar veremeyeceğini biliyordu, ama yine de onu sırtından vurarak öldürdü" ifadelerini kullandı.

Pazar günü gözaltına alınan Mendoza'nın, 16 Mayıs'taki duruşmaya kadar tutuklu kalacağı bildirildi. Mendoza geçen ay polis teşkilatından kovulmuştu. Yetkililer Mendoza'nın zor ve silah kullanma yetkisini ihlal ettiğini söylemişti. (AA)