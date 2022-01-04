ABD'de pazartesi günü 1 milyondan fazla yeni Koronavirüs vakası tespit edildi

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ABD'de Omicron varyantı endişe verici bir hızda yayılırken pazartesi günü ülkede 1 milyondan fazla yeni Koronavirüs vakası tespit edildi.

Bu, pandeminin başından bu yana herhangi bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Daha önceki rekor geçen hafta 590 bin vaka ile yine ABD'de kırılmıştı. ABD dışında bir günde tespit edilen en fazla vaka 414 bin ile 7 Mayıs 2021'de Hindistan'da görüldü.

ABD'de kırılan vaka sayısı rekorunun arkasında seleflerinden daha bulaşıcı olan Omicron varyantı var. ABD, 4 gün önce 590 bin ile kendi günlük vaka rekorunu kırmıştı. Pazartesi günü tespit edilen vaka sayısı ise bunun neredeyse iki katı.

Bloomberg'in aktardığına göre birçok ABD'li test merkezleri veya hastanelere gitmek yerine hızlı test kitleriyle evlerinde test yapıyor. Evde alınan pozitif sonuçlar veri tabanına girilmediği için, ABD'deki vaka sayısı açıklanandan daha fazla olabilir.

Artan vaka sayıları ölümlerde ciddi bir artışa sebep olmasa da, birçok kişinin izolasyona girmek durumunda kalmasıyla bazı sektörler olumsuz etkilendi.