ABD'de pazar gününden itibaren TikTok indirilemeyecek

ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli ByteDance adlı şirkete ait TikTok video paylaşım uygulamasının pazar gününden itibaren uygulama mağazalarında yer almayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın TikTok uygulamasının ülkedeki operasyonlarının ABD'li bir şirketin alması şartını koyduğu sürenin sonuna gelinirken Ticaret Bakanlığı, uygulamanın pazar gününden itibaren uygulama mağazalarında yer almayacağını açıkladı. Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların verdiği bilgilere göre hâli hazırda telefonunda TikTok uygulaması indirmiş olanlar bu uygulamayı kullanmaya devam edebilecek fakat WeChat kullananlar bu uygulamayı da kullanamayacak.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bugün şunları söyledi: "Başkan'ın talimatıyla Çin'in ABD vatandaşlarının kişisel verilerini kötü niyetle toplamasının önüne milli değerlerimizi, demokrasi temellli normları ve ABD hukukunu öne çıkararak geçiyoruz"

TikTok için biçilen bir başka tarih de 12 Kasım oldu. Buna göre 12 Kasım'a kadar TikTok'un ABD'li bir şirket tarafından satın alınmaması durumunda, uygulama ABD'de hiç kullanılamayacak.

TikTok'un ABD'de operasyonlarının bir kısmının Oracle'a geçmesi için görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. ü

Ne olmuştu?

Trump ABD'de 100 milyon kullanıcısı olan TikTok uygulamasını Ağustos ayı başında yasaklamış ve daha sonra Microsoft'un ilgisinin ardından yasağı kaldırarak taraflara anlaşmaları için 45 gün süre vermişti.

ByteDance, Eylül ortasına kadar bir anlaşmayı sonuçlandırmak ve Trump'ın TikTok'un ABD operasyonlarını elden çıkarma talimatına uymak için bir alıcı seçmeye çalışıyor.

Genellikle genç kullanıcı tabanına sahip olan Tiktok dans videolarıyla öne çıkıyor. Ancak ABD yetkilileri, platformu kullananlarla ilgili bilgilerin Beijing'e aktarılabileceğine yönelik endişelerini dile getirdi.

TikTok, kullanıcı verilerini Çinli yetkililerle paylaşma talebine uymayacağını söylemişti.