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Dünya

ABD’de 'para karşılığı virüs bulaştırıyorlar' iddiası

14 Ekim 2020 19:23

ABD'de Brigham Young Üniversitesi'ndeki öğrencilerin, para karşılığı plazma bağışında bulunabilmek için bilinçli olarak birbirlerine yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bulaştırdıkları öne sürüldü.

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