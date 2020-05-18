ABD'de papaz, sosyal mesafeyi korumak için insanları su tabancasıyla kutsadı

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ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Detroit kentinde bir papaz, sosyal mesafeyi korumayı sürdürürken kiliseye gelenlere kutsal su vermenin yaratıcı bir yolunu buldu.

Aziz Ambrose Kilisesi tarafından paylaşılan fotoğraflarda papaz Timothy Pelc'in bir su tabancası ile kilisenin önüne gelen arabalardakilere kutsal su sıktığı görülüyor. Papazın bunu yaparken maske, siperlik ve eldiven taktığı görülüyor.

Detroit bölgesinde çekilen fotoğraflar Paskalya Bayramı'nda çekilse de geçen günlerde viral oldu. Birçok sosyal medya kullanınıcısı, fotoşop ile su tabancası kullanan papazı farklı senaryolara yerleştirdi.

BuzzFeed'e konuşan Pelc, fotoğrafların sosyal medyada sıkça paylaşılmasının ardından Vatikan'ın nasıl bir tepki vereceğinden endişe ettiğini ancak "henüz bir şey denmediğini" ifade etti.