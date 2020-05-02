ABD'de pandemi sırasında gelir kaybına uğrayanlar "Kira Grevi" hareketi arkasında birleşiyor; mülk sahipleri alarmda

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Birçok ülkede olduğu gibi ABD'de de yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle geçici olarak kapanan işletmelerin çalışanları işsiz kaldı veya gelir kaybına uğradı. Ülkede işsizlik sayısı rekor noktalara ulaşırken New York'tan Los Angeles'a kira evlerde yaşayan milyonlarca kişiye Mayıs ayında kira ödememe çağrısında bulunuldu.

Kiracı hakları grupları tarafından organize edilen "Kira Grevi" isimli eylem, hükûmeti salgın süresince mülk sahiplerinin kiracılardan kira almasını ve mortgage ödemelerini durdurmaya teşvik etmeye çalışıyor.

Hareket, sosyal medya çalışmaları, dijital mitingler ve nadiren de olsa arabalarla yapılan protestolarla daha çok kişiye ulaşmaya çalışıyor.

Demokrat Parti'nin progresif kanadının önde gelen isimlerinden Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, harekete destek verdi. Ocasio-Cortez, hareketin amacına ulaşmasının "imkansız olmadığını" vurgulayarak, "Mülk sahiplerini kollamak yerine kiracılara yardım edecek siyasi iradeye sahip yeterince siyasetçimiz yok" dedi.

New York Times'ın aktardığına göre New York ve birçok başka şehirde mülk sahipleri, kiracıların kira ücretlerini ödemekte zorlandığını ifade etti. Ancak birçok mülk sahibi, hareketi "düşüncesizce" olarak nitelendirdi ve kiraların ödenmemesinin binalara bakım yapılamaması ve mülk vergilerinin ödenememesi gibi sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Mayıs ayı kiralarının ödemesi için son gün dündü. Henüz kaç kişinin hareketin çağrısına uyduğu bilinmiyor. Ancak Kaliforniya ve New York eyaletindeki gruplar, "hatrı sayılır" sayıda insanın Mayıs ayı kiralarını ödemeyeceğini bildirdiğini duyurdu.

Demokrat Parti'nin ilerici kanadında yer alan Kongre üyeleri, "Kira iptali" ile ilgili bir yasa tasarısı da hazırladı.

ABD'de son 6 haftada 30 milyondan fazla kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu.