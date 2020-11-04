ABD'de oy sayımı sürerken Slovenya Başbakanı, Trump'ın 'zaferini' kutladı

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Slovenya Başbakanı Janez Jansa, ABD'de oy sayımı sürerken seçimi Donald Trump'ın kazandığını iddia ederek ABD Başkanı'nı tebrik etti.

ABD'de Donald Trump ve Joe Biden'ın Beyaz Saray yarışında oy sayımı sürerken Trump'ın "Kazandık" açıklamasından sonra bir ülke liderinden tebrik geldi. Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Twitter'dan Trump'a tebrikte bulundu.

Jansa, Twitter'da erken seçim sonuçlarından ekran görüntüleri paylaşarak şunları yazdı: "Amerika halkının Donald Trump ve Mike Pence'i 4 yıl daha başkanlık için seçtiği çok açık. Daha çok gecikme, ve gerçeklerin reddi, Trump için daha büyük bir final zaferi demektir. Cumhuriyetçi Parti'ye ABD genelindeki güçlü sonuçlar için tebrikler"