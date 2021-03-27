ABD'de oy kullanma makinelerini yapan Dominion'dan Fox News'a 1.6 miyar dolarlık iftira davası

T24 Dış Haberler

ABD seçimlerinde oy vermek için kullanılan makineleri yapan Dominion, Fox News'a 1.6 milyar dolar değerinde bir iftira davası açtı.

Dominion, Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News'un "Trump'ın yenilmesinden sonra sinirli izlieyici kaybını durdurmak için temelsiz bir sekilde seçimde yolsuzluk yalanları yaymaya başladığını" iddia etti.

Davada Dominion, Fox News'un önde gelen ekran yüzlerini ve "seçilmiş konuklarını" "iftira niteliğinde yanlış bilgiler" yaymakla suçluyor.

Dominion, haber kuruluşunun "internetin aşırı sağcı köşelerinde bulduğu Dominion ile ilgili komplo teorilerini" milyonlara yaydığını ifade etti; "Fox küçük bir ateşi aldı ve orman yangınına çevirdi" .

Dominion daha önce Trump'ın avukatlarına da dava açmıştı.