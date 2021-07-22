ABD'de orman yangınlarında çıkan dumanlar kıtayı sarıyor; New York, en düşük hava kalitesi olan şehirler arasına girdi

ABD’nin batısında meydana gelen dev orman yangınlarının neden olduğu dumanlar, ülkenin doğusuna doğru ilerlemeye ve hava kalitesini düşürmeye başladı. ABD’nin New York kentinin Manhattan bölgesinde, hava kalitesi endeksi, 100 tehlike sınırını aşarak 157’yi gördü.

The Guardian’da yer alan habere göre, ABD’nin batısını etkisi altına alan orman yangınlarına bağlı olarak çıkan dumanlar kıta genelini etkilemeye başladı. New York şehri, dumanların da etkisiyle dünyada hava kalitesinin en düşük olduğu yerler arasına girdi.

New York eyaleti yetkilileri, astım ve kalp hastalığı gibi sorunları olanları dışarıdaki havaya karşı uyardı. Manhattan bölgesinde, hava kalitesi endeksi tehlike sınırı olan 100’ün üzerine çıkarak 157’yi gördü.

ABD’nin batısındaki 80 orman yangınından çıkan duman Philadelphia, Washington DC’de de etkisini gösterdi.

New York’un üzerindeki dumanların gelecek günlerde etkisini yitirmesi beklense de gelecek aylarda daha fazla orman yangını yaşanacağı tahmin ediliyor.

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