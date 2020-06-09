ABD'de Oregon polis şefi, pozisyonunun siyah bir teğmene verilmesini talep ettikten sonra istifa etti

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ABD'de George Floyd cinayetinden sonra başlayan sistematik ırkçılık ve polis şiddetine karşı eylemler sürerken Oregon eyaletinin polis şefi istifa ettiğini duyurdu ve pozisyonunun siyah bir teğmene verilmesini talep etti.

İstifa kararı alan polis şefi Jami Resch, "Son 10 gündür şehrimizi izledim, dinledim ve anlattıklarınızı anlıyorum" dedi ve ekledi, "Defalarca halkımıza ne yapmamızı istediklerini sordum ve hep değişimi gerçekleştirmemizi istediler".

6 aydır polis şefi olarak görev yapan Resch, polis departmanında farklı bir rolde kariyerine devam edeceğini söyledi.

Resch'in talebiyle Oregon'un polis şefliğine Charles Lovell atandı. Lovell, eyaletin ilk siyah polis şefi oldu.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.