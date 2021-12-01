ABD'de Omicron varyantı tedbirleri: Seyahat kuralları sıkılaştırılıyor

Koronavirüsün Omicron adlı yeni varyatının yayılmaya başlaması nedeniyle seyahat önlemlerini sıkılaştıran ülkeler arasına ABD de katılıyor.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yaptığı açıklamaya göre, ABD’ye seyahat edecek yolculardan son 24 saat içerisinde yapılmış PCR testi sonucu ibraz etmelerinin istenmesi planlanıyor. Mevcut durumda 72 saat önceden yaptırılmış negatif PCR testi sonucu göstermek yeterli oluyordu. Söz konusu testin ABD’ye havayoluyla seyahat edecek tüm yabancılardan ve ABD vatandaşlarından istenmesi öngörülüyor.

Yetkililer ayrıca, ABD’ye gelecek yolcuların ülkeye girişlerinden sonraki 3 ila 5 gün içerisinde de yeni bir PCR testi daha yaptırmalarının istenmesinin de değerlendirildiğini belirtiyor.

80 ülke 'riskli' kabul ediliyor

ABD yönetimi halen 80 ülkeyi riskli ülkeler sınıfında olarak değerlendiriyor ve vatandaşlarından bu ülkelere seyahat etmemelerini istiyor. Öte yandan ABD, Pfizer/Biontech, Moderna ve Johnson&Johnson aşılarını kabul ediyor.

Dünya genelinde seyahat kuralları sıkılaştırılıyor

Omicron varyantının yarattığı kaygı nedeniyle dünya genelinde pek çok ülke de ya sınırlarını tamamen kapatıyor ya da yeni kısıtlamaları devreye alıyor.

Sınırlarını ülkeye yeni giriş yapacak yabancılara kapatan Japonya, seyahat yasağı getirdiği Afrika ülkelerinin sayısını 10’a yükseltmeye hazırlanıyor. Yeni kurallar bu gece yarısı uygulanmaya başlanacak ve en az bir ay süreyle geçerli olacak.

Hong Kong da seyahat kısıtlamaları listesine Cuma gününden itibaren Japonya, Portekiz ve İsveç’i de ekleme kararı aldı.

Güney Kore de bazı ülkelere yönelik seyahat kısıtlamalarını devreye almaya hazırlandığını açıkladı. Bir diğer Uzakdoğu ülkesi Malezya da Omicron varyantı görülen ülkelerden kendi ülkesine seyahatlere kısıtlama getirildiğini açıkladı.