ABD'de ölümü Koronavirüs'le ilişkilendirilen 17 yaşındaki gencin sigortası olmadığı için acil sağlık merkezinden geri çevrildiği ortaya çıktı

ABD'nin California eyaletinin Lancaster şehrinde 17 yaşında bir gencin ölümü yeni tip Koronavirüs'le ilişkilendirdi. Gencin ölmeden önce yakınındaki acil bakım merkezine gitti ancak sigortası olmadığı için devlet hastanesine yönlendirildiği öğrenildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, California'nın Lancaster Belediye Başkanı R. Rex Parris, Youtube'da yayımladığı bir videoda 17 yaşındaki gencin ölümünü doğruladı. Parris, ölen genç hakkında "Ölmeden önceki cuma sağlıklıydı (...) çarşamba günüyse ölmüştü" dedi. Parris, gencin "sigortası olmadığından" bölgedeki acil bakım merkezine geldiğinde "onu tedavi etmediklerini" ifade etti. Sağlık personeli çocuğa bölgedeki bir devlet hastanesine gitmesini söyledi.