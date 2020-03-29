ABD'de ölümü Koronavirüs'le ilişkilendirilen 17 yaşındaki gencin sigortası olmadığı için acil sağlık merkezinden geri çevrildiği ortaya çıktı

"AV Hastanesi'ne giderken kalbi durdu" diyen Parris, sözlerini "Onu hayata döndürebildiler ve yaklaşık 6 saat hayatta tutabildiler. Ama genç hastaneye vardığında artık çok geçti" ifadesiyle bitirdi.
Los Angeles Halk Sağlığı Dairesi, California'daki gencin ölümünün bölgedeki Covid-19'la ilişkili ölümlerin listesinden çıkarıldığını söyledi. Daire, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) gencin ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamlayabileceğini belirtti. Gencin, ölümünden önce hangi semptomları yaşadığı ise hala netleşmedi.