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Koronavirüs

ABD'de ölümü Koronavirüs'le ilişkilendirilen 17 yaşındaki gencin sigortası olmadığı için acil sağlık merkezinden geri çevrildiği ortaya çıktı

29 Mart 2020 14:06

ABD'nin California eyaletinin Lancaster şehrinde 17 yaşında bir gencin ölümü yeni tip Koronavirüs'le ilişkilendirdi. Gencin ölmeden önce yakınındaki acil bakım merkezine gitti ancak sigortası olmadığı için devlet hastanesine yönlendirildiği öğrenildi. 

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, California'nın Lancaster Belediye Başkanı R. Rex Parris, Youtube'da yayımladığı bir videoda 17 yaşındaki gencin ölümünü doğruladı. Parris, ölen genç hakkında "Ölmeden önceki cuma sağlıklıydı (...) çarşamba günüyse ölmüştü" dedi. Parris, gencin "sigortası olmadığından" bölgedeki acil bakım merkezine geldiğinde "onu tedavi etmediklerini" ifade etti. Sağlık personeli çocuğa bölgedeki bir devlet hastanesine gitmesini söyledi.

"AV Hastanesi'ne giderken kalbi durdu" diyen Parris, sözlerini "Onu hayata döndürebildiler ve yaklaşık 6 saat hayatta tutabildiler. Ama genç hastaneye vardığında artık çok geçti" ifadesiyle bitirdi.

Los Angeles Halk Sağlığı Dairesi, California'daki gencin ölümünün bölgedeki Covid-19'la ilişkili ölümlerin listesinden çıkarıldığını söyledi. Daire, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) gencin ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamlayabileceğini belirtti. Gencin, ölümünden önce hangi semptomları yaşadığı ise hala netleşmedi.
 

 
 
 

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