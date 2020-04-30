ABD'de ölü sayısı 60 bini aştı, Trump sosyal mesafe uygulamalarını uzatmama kararı aldı!

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ABD'de yeni tip Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 60 bini aşmasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü süresi dolacak olan sosyal mesafe uygulamalarını uzatmayacaklarını açıkladı.

ABD'de sosyal mesafe kurallarını federal boyutta zorunlu kılan, yani tüm eyaletlerde uygulanmasını zorunlu kılan "Salgını yavaşlatmak için 30 gün", ilk olarak 15 gün olarak planlanmış, daha sonra 30 gün daha uzatılmıştı.

Uygulama, insanları mümkün olduğunca evden çalışmaya, restoranlardan kaçınmaya ve zorunlu olmadıkça seyahat etmemeye teşvik ediyordu. Uygulama ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlara ve sağlık sorunları olanlara kendilerini izole etme çağrısı yapıyordu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de şu ana kadar 1 milyon 30 binden fazla Covid-19 vakası görüldü ve ölü sayısı 60 bin 207 oldu. Dünya genelindeki doğrulanmış Koronavirüs vaklarının yaklaşık üçte biri ABD'de bulunuyor.

ABD'de pandemi sebebiyle ölen vatandaşların sayısı Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin sayısını aştı. Vietnam savaşında 58 bin 220 ABD askeri hayatını kaybetmişti. CDC, gelecek haftalarda ülkedeki Koronavirüs'e bağlı ölüm sayısının yükseleceğini öngörüyor.

Trump, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Salgını yavaşlatmak için 30 gün" uygulamalarının uzatılmayacağını, "Çünkü artık valilerin bunu yaptığını" ifade etti.