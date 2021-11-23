ABD'de okul baskını kurbanlarının yakınlarına 130 milyon dolar tazminat

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, 2018 yılında Florida eyaletinin Parkland bölgesinde bir lisede düzenlenen 17 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı kurbanlarının ailelerine için 130 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Euronew'sin haberine göre Zira Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırı ile ilgili önceden verilen iki ihbarı soruşturmada başarısız oldu.

Üzerinde AR-15 yarı otomatik tüfek bulunan 19 yaşındaki eski öğrenci Nikolas Cruz, Sevgililer Günü'nde Florida'nın Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesine silahlı saldırı düzenlemiş ve saldırıda 17 kişi hayatını kaybederken en az 14 kişi de yaralanmıştı.

FBI ihbarı takip etmediğini itiraf etti

Saldırıdan beş ay önce bir YouTube kanalı sahibi, videolarından birinin altına "nikolas cruz" adlı bir kullanıcının "profesyonel bir okul saldırganı" olacağını iddia ettiği bir yorum bıraktığını rapor etmişti.

Bu olaydan altı hafta önce bir kadın, FBI'ın ihbar hattını arayarak Cruz'un silah ve mühimmat stoku ile ilgili sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi vermişti.

Kadın, Cruz'un "bir okula gireceği ve orayı havaya uçuracağı" yönündeki endişesini dile getirmişti.

Saldırıdan birkaç gün sonra FBI, aldığı iki ihbarı takip etmediğini itiraf etti. New York Times'ın haberine göre, FBI'ın hatasını kabul etmesi kurbanların ailelerini perişan etti.

Aileler daha sonra ihmal nedeniyle FBI aleyhine dava açtı.

Şu anda 23 yaşında olan ve 17 cinayet nedeniyle hakkında verilecek hükmü bekleyen Cruz, geçen ay suçlu olduğunu kabul ederek "çok üzgün" olduğunu söylemişti. Savcılar, sanık hakkında ölüm cezası isteyeceklerini belirtiyor