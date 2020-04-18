ABD'de muhafazakâr aktivistler sosyal mesafe önlemlerinin gevşetilmesi için eylem yapıyor

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe önlemlerinin gevşetilmesini talep eden muhafazakâr aktivistlerin yeni protesto gösterileri yapması bekleniyor.

Son günlerde bazıları silahlı olmak üzere protestocuların Kongre binası önünde veya yetkililerin konutları önünde toplanıp gösteri yaptığına tanık olundu.

Başkan Donald Trump ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla muhafazakâr tabanda gerilim yaratmakla suçlanıyor.

Trump, Cuma günü Twitter'da paylaştığı bir mesajda, halkı bazı eyaletleri "kurtarmaya" çağırmıştı. Lansing, Minnesota ve Richmond gibi eyalet başkentlerinde salgının yavaşlatılması için uygulanan önlemleri ihlal eden protestocuların sloganını kullanan Trump, "MICHIGAN'I ÖZGÜRLEŞTİRİN", "MINNESOTA'YI ÖZGÜRLEŞTİRİN" ve "VIRGINIA'YI ÖZGÜRLEŞTİRİN" şeklinde tweetler atmıştı.

Trump, Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilip en kısa zamanda ekonomide normale dönülmesi gerektiğini savunuyor. Ancak Perşembe günkü konuşmasında, bu konuda kararı eyaletlere bıraktığını söylemişti.

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