ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüs salgını önlemlerini protesto eden eylemlere destek verdi!

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ABD Başkanı Donald Trump, Michigan ve Virginia gibi eyaletlerde valilikler tarafından yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirlere karşı düzenlenen eylemlere destek verdi.

Lansing, Minnesota ve Richmond gibi eyalet başkentlerinde salgının yavaşlatılması için uygulanan önlemleri ihlal eden protestocuların sloganını kullanan Trump, "MICHIGAN'I ÖZGÜRLEŞTİRİN", "MINNESOTA'YI ÖZGÜRLEŞTİRİN" ve "VIRGINIA'YI ÖZGÜRLEŞTİRİN" şeklinde tweetler attı.

Trump'ın muhafazakar görüşlü gruplar tarafından düzenlenen eylemlere destek verdiği 3 eyaletin de Kasım ayında yapılacak genel seçimlerde hangi partiye oy vereceği belli olmayan eyaletler olması dikkat çekti.

Tweetlerden kısa süre sonra Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü brifinginde konuşan Trump, protestocularla ilgili olarak, "Ne istediklerini ve neden böyle bir yol seçtiklerini anlıyorum" dedi.

Trump, sosyal mesafe uygulaması gibi birçok tedbiri ihlal eden eylemciler için, "Bana çok sorumlu insanlar gibi gözüktüler" ifadelerini kullandı.

ABD'de Koronavirüs salgını sırasında bir genel seçim sürecine giderken, Başkan Trump, seçim kampanyasına fayda sağlayacak bazı hamlelerde bulundu.

Cumhuriyetçi Parti'de Trump'a yakın isimler özellikle Michigan eyaletinde uygulanan sıkı tedbirler üzerinde durmaya başladı. Michigan'ın Demokrat Valisi Gretchen Whitmer'ın Demokrat Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı olabileceği konuşuluyor.

Hafta içinde özellikle orta batı eyaletlerinde protestocular iş başı yapılması için tedbirlerin gevşetilmesini talep etti. ABD'de en fazla yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasının görüldüğü 3'üncü eyalet olan Michigan'da arabalarla yolların kapatılması olarak planlanan eylem kısa süre içinde silahlı bir grubun, sosyal mesafe önlemleri almadan eyalet meclisi binası önünde toplanmasına dönüştü.

Trump, uzun süredir Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için ABD'de iş başı yapılmasını istiyordu. ABD Başkanı, hafta içinde söylem değiştirerek bu kararın yerel yönetimlere ait olduğunu ifade etti.