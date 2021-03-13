ABD'de Minneapolis kenti, polis tarafından öldürülen George Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödeyecek

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ABD'nin Minnesota kenti, ilgili davada polis şiddeti sonucu ölen George Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs 2020'de Derek Chauvin isimli beyaz bir polis memurunun boynuna yaklaşık 9 dakika boyunca diziyle bastırması sonucun ölmüştü. Cinayet anını kayıt altına alan bir kişinin görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ABD genelinde ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolar başlamıştı.

Floyd'un ailesinin avukatlarından Benjamin Crump, 27 milyon doların bir duruşma öncesi "ihmal sonucu ölüm" davaları için anlaşmaya varılan en yüksek miktar olduğunu söyledi.

Floyd'un ailesinin yanı sıra Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ve diğer yetkililerin de katıldığı bir basın toplantısı düzenleyen Crump, "Bu miktar artık siyahların polisler tarafından öldürülmesinin sıradan, önemsiz ve sonuçsuz kabul edilemeyeceğini gösteriyor" dedi.

Floyd'un kardeşi Bridgett Floyd, "Ailemiz, George için adaletin yerini bulmasına giden trajik yolculuğumuzdaki bu bölümün çözümlenmesinden memnun" ifadelerini kullandı. Bridgett Floyd, "Hâlâ kalbimiz kırık olsa da ölümünde bile George'un dünyaya nasıl yaşanacağını gösterdiğini bilmek bizi rahatlatıyor" diye konuştu.

Aile, tazminatın 500 bin dolarının Floyd'un öldürüldüğü bölgede yaşayanlara bağışlanacağını bildirdi. Floyd'un öldürüldüğü bölgede aylardır vatandaşların polis erişimini engellemek için kurduğu barikatlar duruyor.

George Floyd'un boynuna diziyle bastırılan Chauvin'in 3. dereceden cinayet ile yargılanmasına karar verilmişti. Chauvin'in Floyd'un boğazına dizini bastırdığı gören ancak olaya müdahale etmeyen 3 memur da gelecek aylarda yardım ve yataklıktan yargılanacak.