ABD'de meydana gelen protestoların ardından Brooklyn Nine Nine, 8. sezon için hazırladığı tüm bölümleri "çöpe attı"

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Brooklyn Nine-Nine dizisinin yazarları, George Floyd cinayeti sonucunda ABD genelinde meydana gelen sistematik ırkçılık ve polis şiddeti karşı eylemlerin sonucunda yeni sezonda yer alacak tüm bölümlerin senaryolarını 'çöpe attı'.

Dizinin oyuncularından Terry Crews, Access Daily'ye yaptığı açıklamalarda yazarların 8. sezon için hazırladıkları tüm bölümleri yeniden yazacaklarını belirtti.

Crews, "Dört bölüm hazırdı, ancak yapımcımız hepsini çöpe attı. Tekrar başlamamız lazım. Dizinin hangi yöne gideceğini bilmiyoruz" dedi.

Crews, "ABD'de meydana gelenlerle ilgili ekip olarak birçok derin konuşma yaptıklarını "ve "bu süreci atlatacaklarına inandıklarını" söyledi. Ünlü oyuncu, "Gerçekten ezber bozan bir şey yapacağız" diye konuştu.