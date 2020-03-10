ABD'de Maryland Valisi Larry Hogan, Türkiye'den dönen 80'li yaşlarda bir kişide virüs tespit edildiğini açıkladı

ABD’de Maryland eyaleti valisi Larry Hogan 80’li yaşlarında bir kadının Türkiye seyahatinde Koronavirüs'e yakalandığını söyledi.

Maryland Valisi, bu vakanın, Türkiye’ye seyahat ile bağlantılı ilk vaka olabileceğini belirtti. Vali Hogan, kadının hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Larry Hogan, Montgomery County'de yaşayan ve kısa süre önce Tayland ve Mısır'a giden 60'lı yaşlarda bir erkekte de Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Hogan, bu kişinin de bir süre hastanede tutulduktan sonra halen evinde karantina altında olduğunu söyledi.

'İki kişi de toplu hiçbir etkinliğe katılmadı'

Maryland Valisi Larry Hogan, "Maryland'deki sağlık birimimiz bu iki vakada da genel kamu sağlığı açısından potansiyel bir risk olmadığına inanıyor. Bu iki kişi de toplu hiçbir etkinliğe katılmadı" dedi.

ABD'nin Maryland eyaletinde daha önce de üç kişide daha Koronavirüs tespit edilmişti.

Bu kişilerin hepsi daha önce Mısır'a tatile gitmiş kişilerdi.