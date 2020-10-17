ABD'de Maryland Valisi Hogan, oyunu 16 yıl önce hayatını kaybeden Ronald Reagan için kullandı

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ABD'nin Maryland eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Larry Hogan, 3 Kasım seçimleri için erken kullandığı oyunu 16 yıl önce hayatını kaybeden 40. ABD Başkanı Ronald Reagan'a verdiğini söyledi.

The Washington Post'a konuşan Hogan, iki adaya da destek veremeyeceğine karar verdikten sonra pusulaya Regan'ın adını yazdığını söyledi.

Hogan, "Bunun sadece sembolik olduğunu biliyorum. Oyum eyaletimdeki sonucu değiştirmeyecek. Ancak başkanlığı ne tür bir insanın yapmasını isteyeceğimi gösteren bir oy kullanmanın önemli olduğunu düşündüm" dedi.

Anketler, Demokrat aday Joe Biden'ın Maryland'de Trump'a yaklaşık 30 puanlık üstünlüğü olduğunu gösteriyor.

Trump karşıtlığıyla bilinen Cumhuriyetçilerden biri olan Hogan, 2016 seçiminde de adaylardan birine oy veremeyeceğine söyleyerek pusulaya babasının adını yazmıştı.