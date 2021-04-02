ABD'de Mart ayı silahlanma rekoru kırdı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD’de kitlesel silahlı saldırıların yaşandığı mart ayında bu yıl için rekor sayıda bireysel silahlanma başvurusu için sabıka kaydı taraması yaptıklarını duyurdu. FBI verilerine göre, geçen ay 4.7 milyon ABD’li silahlanmak için başvuruda bulundu.

CNN'in ulaştığı FBI verilerine göre, geçen ay yaklaşık 4,7 milyon ABD'li için, Şubat ayına göre yüzde 36'lık bir artışla silah için sabıka taraması yapıldı. FBI'ın yararlandığı satış rakamlarını belirlemek amacıyla geçmiş rakamları gerçek satış verileriyle karşılaştıran ateşli silahlar endüstrisi ticaret grubu NSSF'ye göre, 2 milyondan fazlası yeni silah alımları içindi. NSSF sözcüsü Mark Oliva'ya göre, Mart ayı silah satışları açısından en yüksek ikinci ay oldu.

CNN'e göre NSSF verileri, Covid-19'un yayılmasının ABD'de tuvalet kağıdı ve el dezenfektanına ek olarak silah ve mermi alımının da artmasına neden olduğunu gösterdi. Mart 2020'de satılan tahmini 2,3 milyon silah, Mart 2021 de yaklaşık 4.7 milyona çıktı.

ABD yasama organı Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, geçen ay tüm silah satışları ve transferleri ile ilgili geçmiş kontrol gereksinimlerini genişletecek bir silah kontrol yasası geçirdi. Cumhuriyetçi Parti senatörlerinin, Başkan Joe Biden ikisini de imzalamadan önce yasa tasarılarını geçirmek için gerekli çoğunluğu oluşturmaları bekleniyor. Önlemler, Senato'daki 50 Demokratın tamamının ve en az 10 Cumhuriyetçinin desteğini gerektiriyor.

Oliva, geçen sene özellikle ilk kez silah satın alan kadınlar ve Afrikalı Amerikalıların satışların artısındaki etkisinin, ABD'de silah sahiplerinin demografik profilinin değiştiğini gösterdiğini söyledi. Aynı zamanda CNN'e verdiği demeçte artışın sebeplerinden birisinin de Biden'ın silah kontrol çağrısı olabileceğini belirtti.

Bu yıl, Asyalı Amerikalılara yönelik nefret suçlarında süregelen artış, bu demografik grup içinde ilk kez ateşli silah alımlarında da artışa neden oldu.

Temsilciler Meclisi, 11 Mart'ta iki silah kontrol yasasını onayladı. Beş gün sonra Atlanta'da, kaplıcalarda bir dizi silahlı çatışmada altı Asyalı kadın da dahil olmak üzere sekiz kişi öldürüldü. Bundan bir hafta sonra, bir yerel polis memuru da dahil olmak üzere 10 kişi, Boulder, Colorado'daki bir bakkalda vurularak öldürüldü. Biden, Senato'yu her iki olaydan sonra silah kontrolü yasasını geçirmeye çağırdı.

Atlanta saldırısından bu yana geçen üç hafta içinde en az 20 toplu ateş açıldı.

Ateşli silah satışları, Capitol Hill ayaklanmasının kısmen körüklediği Ocak artışının ardından Şubat ayında biraz düştü. Ocak ve Mart, FBI silah geçmişi kontrollerinin kayıtlarında ilk olarak 1998'de tutulmasından bu yana 4 milyonu aştığı tek iki ay olarak raporlara geçti.