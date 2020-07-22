ABD'de mahkeme, ödevini yapmadığı için tutuklanan 15 yaşındaki siyah öğrencinin serbest bırakılmasına izin vermedi

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ABD'nin Michigan eyaletinde yargı, Mayıs ayı ortasında internet üzerinden verilen ödevini yapmadığı için tutuklanan 15 yaşındaki siyah öğrencini serbest bırakılmamasına karar verdi.

Oakland Bölgesi Hâkimi Mary Ellen Brennan, 15 yaşındaki Grace'in ıslahevindeki bir programdan faydalandığını ve henüz annesinin yanına dönmeye hazır olmadığını ifade etti.

3 saat süren duruşmada hâkim, Brennan'a programda çok ilerleme kaydettiğini ve "sürece devam etmesinin onun çıkarına olduğunu" öne sürdü. Detroit News'un aktardığına göre Brennan, "Şu an doğru olan şey sen ve annenin ayrı olması" dedi.

Grace, duruşmada eve dönmek istediğini vurgulayarak, "Annemi özlüyorum. Kendimi kontrol edebilirim. Kurallara uyabilirim" yanıtını verdi.

Grace, Nisan ayında hırsızlıktan suçlu bulunmuş ve "bir yıl boyunca ödevini yapmak" şartıyla tahliye edilmişti. 15 yaşındaki siyah vatandaş, Mayıs'ta ödevini yapmadığı için tutuklanmış ve ıslahevine yerleştirilmişti.

Brennan, Grace'in ıslahevinde tutulmasının sebebinin ödevini yapması değil, annesine tehdit oluşturması olduğunu iddia etti.

Grace'in davası, ABD'deki öğrencilerin maruz kaldığı sistematik ırkçılığın sembol davalarından biri haline geldi. Özellikle Michigan eyaletinde 15 yaşındaki öğrencinin serbest bırakılması için eylemler düzenlendi.