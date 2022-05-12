ABD'de mahkeme, California'nın 21 yaş altına yarı otomatik silah satışı yasağının "anayasaya aykırı" olduğuna karar verdi

ABD’nin California eyaletinde federal temyiz mahkemesi, eyaletin 21 yaş altına yarı otomatik ateşli silah satış yasağının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

BBC’de yer alan habere göre, California’da temyiz mahkemesinin yargıçları 2’ye 1 oyla, 21 yaş altına yarı otomatik silah satışını yasaklayan yasanın ABD Anayasası’nın silah tutma ve taşıma hakkını İkinci Düzenlemesi’ne aykırı olduğuna karar verdi.

California, 2019 yılında silah sahibi olma yaşını 18’den 21’e çekmişti. Mahkemenin bu kararıyla yaş yeniden 18’e indirilmiş oldu.

Yargıç Ryan Nelson’ın karar açıklamasında “Bugün, Anayasa’nın gençlerin silah taşıma hakkını koruduğunu yeniden göstermiş olduk” dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin geçen ay yayımladığı veriler, 2020 yılında ülkede genç ve çocuk ölümlerinde silahların araba kazalarından daha fazla sebep olduğunu göstermişti.

California'da 1989 yılında bir silahlı saldırganın ortaokula düzenlediği saldırıda beş çocuk hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından dönemin Cumhuriyetçi Valisi, taarruz silahı yasağını imzalamıştı.