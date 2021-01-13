ABD'de kuvvet komutanlarından genelge: Biden, anayasaya uygun bir biçimde seçildi, biz anayasayı korur ve destekleriz

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ABD Genelkurmay Başkanlığı'ndan yayımlanan bir genelgede Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yemin ederek ülkenin yeni Başkanı olacağı vurgulandı ve askerlere sivil yönetimden gelen emirleri takip etme çağrısı yapıldı.

Kuvvet komutanlarının imzasını taşıyan genelgede 6 Ocak'ta Trump'ın destekçilerinin yaptığı Kongre baskını, "Kongre, Kapitol Binası ve anayasal sürece yönelik direkt bir saldırı" olarak nitelendirildi.

7 general ve bir amiralin imzasını taşıyan genelgede saldırı sırasında Kapitol içinde yaşananların "hukukun üstünlüğüne aykırı olduğu" belirtildi.

Kuvvet komutanları, "Görevdeki askerler olarak biz ABD değer ve ideallerinin vücuda gelmiş canlı örnekleri olmalıyız. Biz anayasamızı destekler ve koruruz. Anayasal süreci aksatmak için yapılan herhangi bir girişim sadece geleneklerimiz, değerlerimiz ve yeminimize değil, anayasaya da aykırıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Biden'ın başkan olması için gerekli tüm süreçlerin anayasaya uygun bir şekilde tamamlandığına dikkat çeken kuvvet komutanları, Seçilmiş Başkan'ın 20 Ocak'ta yemin ederek resmen göreve başlayacağını ifade etti.

Genelgede hem görevdeki hem de evlerindeki askerlere, "Hazır olun, gözlerinizi açık tutun ve göreve odaklanın" çağrısı yapıldı

Geçen hafta Trump yanlısı binlerce protestocu, Biden'ın seçim zaferini resmileştirecek oturum gerçekleştirilirken Kongre binasının çevresini kuşatmıştı. Bir grup protestocu Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nın içine girdi. Olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti. Kapitol'de güvenlik sağlandıktan sonra oturum devam etti ve Biden'ın zaferini resmileştiren Seçmenler Kurulu oyları sayıldı.