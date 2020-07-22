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Dünya

ABD'de kurulacak yeni kadın futbol takımının kurucuları arasında Natalie Portman, Eva Longoria gibi Hollywood yıldızları var

22 Temmuz 2020 10:53

Oyuncu Natalie Portman ve tenis yıldızı Serena Williams, ABD'de çoğunluğu kadınlar tarafından kurulacak yeni futbol takımının kurucuları arasında yer alacak.

CNN'de yer alan habere göre, Ulusal Kadın Futbol Ligi, yeni Los Angeles takımının 2022 baharında lige katılacağını duyurdu. Yeni takımın kurucu ekibinde Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman ve tenisçi Serena Williams'ın yanı sıra oyuncu Eva Longoria, Jennifer Garner ve pek çok kadın sporcu yer alıyor.  

İsmi henüz belirlenmeyen takımın kadın futboluna yönelik gittikçe artan ilgiye katkı sağlaması amaçlanıyor. 2018 ve 2019 yılları arasında Ulusal Kadın Futbol Ligi'nin stadyum katılım oranlarının yüzde 22 oranında arttığı belirtildi. 
 

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