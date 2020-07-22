ABD'de kurulacak yeni kadın futbol takımının kurucuları arasında Natalie Portman, Eva Longoria gibi Hollywood yıldızları var

Oyuncu Natalie Portman ve tenis yıldızı Serena Williams, ABD'de çoğunluğu kadınlar tarafından kurulacak yeni futbol takımının kurucuları arasında yer alacak.

CNN'de yer alan habere göre, Ulusal Kadın Futbol Ligi, yeni Los Angeles takımının 2022 baharında lige katılacağını duyurdu. Yeni takımın kurucu ekibinde Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman ve tenisçi Serena Williams'ın yanı sıra oyuncu Eva Longoria, Jennifer Garner ve pek çok kadın sporcu yer alıyor.